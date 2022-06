Una casa in legno che sa stupire

Situata in una zona limitrofa tra un’area rurale e un centro urbano, la superficie occupata dalla casa è circondata su un lato da altre costruzioni e da una strada pubblica, mentre dall’altro da campagna e coltivazioni. Si è naturalmente deciso di orientare la casa in modo da dare le spalle alla strada e l’affaccio principale sul paesaggio verde, dotandola di ampie e luminose vetrate. Un’altra peculiarità del luogo è la presenza del vento del nord. Per questo motivo la casa si raccoglie essenzialmente sulla facciata principale, aprendosi verso il sud attraverso un cortile.

Il cortile marca la distribuzione degli spazi e permette che le stanze interne siano completamente illuminate in maniera naturale. La presenza di questo grande atrio verde ha permesso che la casa non venga intesa come una semplice costruzione sul terreno, ma come una sequenza di cortili, aperti e chiusi, dove la relazione tra interno e esterno è sempre presente.

A causa del dislivello del terreno, la casa è stata costruita su due livelli, stabilendo l’ingresso sia pedonale che non, al primo piano.