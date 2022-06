homify 360°: una villa eclettica a Roma – San Giovanni

Oggi parleremo di un intervento di ristrutturazione particolare sia per il luogo in cui si trova la villa, sia perché il risultato finale è davvero sui generis. La villa in stile eclettico di cui parliamo si trova a Roma, a due passi dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, un'area importante per tutta la cristianità e anche per la città romana, in quanto unico slargo libero per manifestazioni, eventi e concerti. Distante quindi solo poche decine di metri da questo luogo, ecco la villa ristrutturata dallo studio EMC Architects Workshop: un'abitazione che sviluppa su 2 piani i suoi 200 mq d'interni, e che in più può vantare 400 mq di giardino.