20 Cose da Evitare in Casa Se hai Più di 40 Anni

Ci sono abitudini che apprendiamo o che viviamo nella casa dei nostri genitori, alcune assimilate nel periodo della vita in cui eravamo studenti, che rimangono per sempre dentro di noi, o almeno per un periodo molto lungo, consciamente o inconsciamente. E queste abitudini si fanno sentire quando ci troviamo a progettare o decorare la nostra casa. Per esempio può capitarci di acquistare la stessa marca di stoviglie che aveva nostra madre o la nostra nonna; può capitarci di scegliere certi mobili solo perché abbiamo sempre avuto questo tipo di arredo; dipingiamo le pareti della camera da letto con quel preciso colore perché è così che deve essere, oppure evitiamo di decorare le porte perché quando eravamo bambini non ci hanno mai permesso di farlo e ci ritroviamo con una specie di trauma etc etc..

Sulla base di queste riflessioni abbiamo deciso di creare questo libro delle idee, in cui abbiamo raccolto un elenco delle cose che non ci dovrebbero essere in casa tua se non vivi più con i genitori e non sei più uno studente. Cioè se sei un quarantenne che vive in modo indipendente. Si tratta di una valutazione basata su conversazioni tenute con persone che appartengono a questa fascia di età, e che hanno condiviso con noi i loro interessi e le abitudini che non tollerano più della loro vita quotidiana in casa: elementi che poi si riflettono sulla progettazione e sulla decorazione della propria abitazione. Alla fine del libro delle idee ci dirai se sei d'accordo oppure no. Pronto? Partiamo!