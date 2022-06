Terrazzi in legno

Se vogliamo pensare di trascorrere una piacevole primavera, dovremmo giocare in anticipo e approfittare di questo periodo per ristrutturare il nostro terrazzo. I progetti che abbiamo collezionato per voi riguardano terrazzi che utilizzano rivestimenti in legno per la pavimentazione. Questo materiale, infatti, si sta rivelando sempre più importante anche per gli spazi esterni. Parliamo di legno opportunamente trattato o legno teak, forse la migliore soluzione per il terrazzo in questo momento.

Seguendo lo stile dei rivestimenti poi, si può pensare ad arredare questo spazio fuori casa per renderlo accogliente, pieno di vita e pronto per la bella stagione.