7 idee per un giardino perfetto in autunno

Vogliamo evitare che il nostro giardino in autunno appaia come uno spazio spoglio e desolato? Puntiamo su varietà perenni, come per esempio le piante aromatiche, perfette per rendere il nostro giardino verde in ogni stagione dell'anno: una soluzione adatta soprattutto per giardini o scarpate – come vediamo in questo esempio proposta da VALLE DEI FIORI che con le piogge tendono a riempirsi di fango e a franare.