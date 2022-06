7 arredi e decorazioni che non possono mancare in una perfetta casa italiana

Il legno, utilizzato sia come materiale per mobili, che come finitura o elemento decorativo, rivendica forte e chiaro un legame non solo con il passato ma anche con la territorialità. Proprio per questo e altri motivi, esso non può mancare nella casa italiana per eccellenza, in minor o maggiore concentrazione. Specialmente nelle case dall'impronta rurale, trova così la sua massima espressione nell'abbinamento con la pietra naturale. Perchè non prevederlo ad esempio come isola attrezzata per la cucina? Non possiamo poi dimenticare gli elementi fai da te, distintivi di una creatività made in Italy e ideali per arricchire con la personalità la casa.