Parquet o gres porcellanato? 5 punti chiave da ricordare

Consigliato per riscaldare l'atmosfera nelle ambientazioni in stile scandinavo, il parquet diventa una scelta quasi obbligata quando si ristruttura una casa d'epoca: permette infatti di mantenere continuità con le rifiniture preesistenti e con lo spirito retrò degli interni, come vediamo in questa elegante camera da letto proposta da DESIGN FOR LOVE.