Un Appartamento Elegante e Luminoso da Cui Prendere Spunto

Questo è il bagno riservato alla camera padronale. Che dire del box doccia, le numerose bocchette per l'acqua garantiscono un relax totale, come in una spa! Il design è geometrico e minimale, con un mix di materiali ben equilibrato: piastrelle scure e lucide per il pavimento, legno per il mobile del lavabo e piastrelle chiare per la parete.