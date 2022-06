6 cose che non possono mancare in una cucina italiana moderna

E’ innegabile, anche i nostri detrattori non possono che ammetterlo: noi italiani in cucina siamo creativi. Non solo nella creazione di pietanze gustose e prelibate, ma anche nell’arredamento degli spazi. Perché la cucina è l’ambiente dove passiamo gran parte del tempo trascorso in casa e per questo amiamo renderlo unico e speciale. Non serve molto per aggiungere un tocco personale, anche nella cucina più attrezzata: un allegro sticker alle pareti, piuttosto che una mini serra per le piante aromatiche su una mensola o colorate tende alle finestre. O ancora, un vecchio tavolo rustico accanto a mobili dal design moderno, per dare vita a un insieme caldo e accogliente, come vediamo in questa proposta di STUDIO MAGGIORE.