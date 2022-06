Le 4 cose da ricordare prima di ristrutturare la cucina

La scelta dei rivestimenti per le pareti della cucina ha molto a che fare con il suo aspetto finale ma anche con la resistenza all'umidità e alla sua manutenzione. Per lungo tempo le classiche piastrelle in ceramica sono state le protagoniste del rivestimento della cucina, ma oggi le opzioni sono molto più variegate. In particolare possiamo ricordare:

- Piastrelle idrauliche o cementine: il loro effetto è semplicemente spettacolare e oggi di moda più che mai, dopo essere state riscoperte e recuperate dalla tradizione. Le vediamo nel progetto di questa meravigliosa cucina in legno, dove contribuiscono a creare un look rustico. Per preservarne colore e smalto però, dimenticatevi i detergenti più aggressivi! Sapone neutro e acqua rappresentano l'unica vera soluzione per pulirle senza rovinarle .

- Microcemento: non avere giunzioni è molto estetico ed evita che si accumuli lo sporco, quindi anche molto igienico. Questo materiale sta vedendo un vero exploit, data la sua versatilità e la sua resistenza.

- Pittura: si tratta di uno degli elementi più tradizionali, ma scegliendo quella con rivestimento impermeabile ci garantiremo una grande facilità di pulizia.

- Pannello in pietra ricostruita o pietra naturale: perché no? La pietra è ormai sottoposta a trattamenti antipolvere e impermeabilizzanti che la rendono perfetta anche per la parete antistante al lavello.

- Carte da parati o vinile: anche se finora pensavamo che questi materiali fossero sconsigliabili per la cucina, anche questi oggi sono impermeabili e rappresentano un'opzione valida e molto attraente.