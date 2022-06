Come trasformare la veranda in camera: crea il tuo giardino d'inverno

Dovendo vetrare grandi superfici, il tipo specifico di vetro più azzeccato sarà sicuramente quello temperato. Duro e resistente – addirittura sei volte in più del vetro float - garantirà la massima sicurezza anche per chi ha bambini in casa, visto che in caso di rottura, si frantuma in piccoli pezzi, smussati e poco pericolosi. L'esempio di questa magnifica veranda vetrata va anche oltre: il vetro infatti è doppio, assicurando oltre all'isolamento termico anche quello acustico.