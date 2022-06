La cameretta per i bambini, originale ed economica

Se siamo in cerca di originalità per la cameretta dei nostri bambini, allora sarà bene non dimenticarsi dell'illuminazione. Pensateci: trovare delle lampade originali può essere un modo abbastanza economico per arredare in modo un po' diverso la stanza e il tenero gufo che vediamo nella foto, realizzato artigianalmente in creta, ne è un ottimo esempio.

Sta a voi però decidere secondo le vostre esigenze, quali forme, quali colori e fantasie, anche perché no, con il fai da te! Una vecchia lampada può diventare allora perfetta per la stanza dei nostri figli se riusciamo a trovare – o a fare – un paralume colorato per cambiarle il look.