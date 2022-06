La trasformazione di un piccolo appartamento a Roma

La fotografia di apertura del nostro Libro delle Idee ci mostra come si presentava l'interno del lavatoio prima della ristrutturazione: si trattava di un luogo buio, caratterizzato da un mobilio adatto alla sua funzione originale. Ovviamente non necessitava di tanta luce, in quanto non si trattava di un luogo dove vivere, ma semplicemente di un locale adibito al lavaggio di biancheria e indumenti, e che quindi non aveva come obiettivo quello di porre l'attenzione sulla quantità di luce che filtrava dalle finestre.