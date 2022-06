Disegnare un locale con le sedie da bar

Dedichiamo quest'articolo alle sedie da bar. A tutti quei modelli che nemmeno nella più elegante delle case sfigurerebbero. Abbiamo scovato per voi sedie da bar per ambienti interni come esterni, in polipropilene, in policarbonato, in legno oppure in cartone. Troverete sedie da bar dalle forme tradizionali, rivisitazioni delle classiche sedie da osteria, ma anche sgabelli bassi, poltrone e persino sedute che diventano all'occorrenza pratici tavolini. Perché non c'è locale che può dirsi completo senza adeguate sedie da bar. Colorate, impilabili, resistenti, le sedie da bar possono diventare protagoniste dell'intero ambiente, anche quando gli altri arredi mancano un poco di personalità. Con i loro colori e le loro forme sarebbero perfette anche nella vostra sala da pranzo, in cucina… . e persino in soggiorno!