5 ingressi che si inseriscono al meglio nella casa open space

Un ingresso di certo appartato, ma rivolto nella giusta prospettiva. La visuale appena entrati ricade infatti subito sul soggiorno, vero punto di forza della casa, per arredo e layout, lasciando visibile solo in un secondo momento la cucina con bancone per snack. La parete recupera i colori scelti per il rivestimento dell'angolo cottura e per il parquet, garantendo così calore, anche di primo acchito.