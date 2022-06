La Casa dei Sogni Diventa Reale con Soli 45m²

Siamo ancora nel bagno, ma adesso ci concentriamo sull'altro versante, che vede il lavandino e lo spazio di archiviazione. Posti uno accanto all'altro, il lavandino, con il mobile che lo include, presenta di per sé uno stile lineare e minimal, così come il grande armadio dove riporre le asciugamani. Quando ci si vuole sbizzarrire con la fantasia, non lo si deve fare in tutto e per tutto: bisogna lasciare che alcuni elementi smorzino l'effetto caotico dei ghirigori, come fanno, in questo caso, i sanitari e il grande mobile bianco alla parete