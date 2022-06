Poltrone e chaise lounge di design

Per il salotto, oltre al divano, che soluzione avete in mente? Per poterci sedere comodamente, senza però dover rinunciare a un prodotto di design, abbiamo unito per voi in un unico Libro delle Idee 8 proposte che potrebbero convincevi ad adottare esclusivamente poltrone e chaise lounge per il vostro soggiorno. La poltrona non è mai stata messa da parte nell'arredamento della casa italiana, anche se, qualche volta, si preferisce avere un set completo di divani 3 e 2 posti, evitandone così l'acquisto. Una seduta per leggere? Una postazione per la televisione? Questo e tanto altro ancora in questo Libro delle Idee.