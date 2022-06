La ristrutturazione di una casa ferma nel tempo

Il prima e dopo di una casa può essere un cambiamento totale nell’aspetto, che oggi si traduce in una trasformazione di un’abitazione a due piani davvero sorprendente. Una casa in cui il tempo si è fermato a lungo, che si trova in fondo a un vicolo, con interni scuri e mobili senza alcun stile. La magia del dopo si materializzerà per mostrarvi i cambiamenti realizzati per trasformare questa casa in qualcosa di pulito, luminoso e moderno.