Una casa Funzionale di 40 mq per Una Giovane Coppia

Il quartiere El Raval potrebbe essere come gli altri centrali della città di Barcellona che si estendono fino alla costa, ma non lo è. Tra le sue vie contorte l' atmosfera è molto diversa dalle altre parti della città. Qui il multiculturalismo è evidente in ogni angolo, le persone di diverse etnie e costumi convivono da decenni dando a queste vie una personalità forte e distintiva. In uno degli edifici del posto, un appartamento di piccole dimensioni è stato scelto da una giovane coppia come loro nuova casa: 40 mq che possono non sembrare molto, ma che come vedremo possono soddisfare perfettamente comfort e funzionalità per due.