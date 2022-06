10 sorprendenti casette da giardino in legno

Le casette da giardino il legno sono il perfetto ricovero per tutti quegli oggetti, che normalmente vediamo sparpagliati in giro per il giardino. Perciò se avete abbastanza spazio per costruirne una, vi consigliamo vivamente di farlo. Oggi queste strutture sono oltre che pratiche, anche belle da vedere e riescono a fare molto più che contenere degli oggetti. Infatti se sono abbastanza grandi possono avere un piccolo terrazzo coperto, oppure diventare una stanza giochi o uno studio o anche un laboratorio creativo per qualcuno. Si possono fare davvero molte cose dentro questi pochi metri quadri, e qui vi mostriamo alcune idee divertenti e utili per sfruttare al meglio una costruzione esterna alla casa. Tante soluzioni per le vostre esigenze, un posto dove mettere l'auto, un salotto per riposare, un ritrovo per una cena con gli amici, una copertura per una piccola piscina o un idromassaggio, una rimessa per le barche. Vediamo insieme come si trasforma la casetta da giardino.