Idee per arredare lo studio o l'ufficio

Molto spesso chi decide come arredare l'ufficio è colui che dirige l'azienda e che quindi si trova acquistare grandi quantità di mobili destinati proprio a questo spazio. Bisogna quindi pensare che, essendo l'ufficio il luogo dove trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, dovrà essere curato e in ordine in modo da farci sentire a casa anche nel momento del dovere. Nella fotografia vediamo come HOV- Digital art and Architecture ha deciso di strutturare un Centro Servizi: possiamo notare come gli architetti abbiano optato per separazioni degli spazi completamente trasparenti che ne aiutano la fluidità, oltre che favorire l'interazione tra i colleghi.