Tappeti su misura per una casa a prova di stile

è il tappeto in rattan il protagonista di questa accogliente sala da bagno arredata in stile minimal, un ambiente avvolto da un'atmosfera intima e calda in cui si ha l’impressione di poter raggiungere la pace dei sensi. I moderni sanitari, sospesi a parete, lasciano libero da ogni intralcio un parquet dalle tonalità intense sul quale è adagiata questa meraviglia di tappeto su misura, per dimensioni, materiali naturali e colore perfettamente in linea con il contesto circostante. Se guardiamo attentamente l'immagine, possiamo notare come su tappeto in rattan sia stato adagiato tutto l'occorrente per un massaggio ultra rilassante che lavi via tutto lo stress accumulato durante la giornata. Insomma, uno spazio in cui trascorrere attimi di pura armonia.