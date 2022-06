7 idee per cambiare un bagno con poco

Se abbiamo un minimo di manualità, potremmo dilettarci con il bricolage e realizzare dei pratici scaffali fai da te, come vediamo in questa proposta di ALICE BAMBINI DESIGN: ideali non solo per mantenere tutto in ordine, ma anche per aggiungere un allegro tocco di colore ad una bagno dall'aspetto magari un po' anonimo. In alternativa, se non siamo grandi esperti in lavori di falegnameria, potremmo utilizzare delle semplici cassette in legno (quelle per contenere le patate sono perfette), da pulire, scartavetrare e dipingere per ottenere un’allegra composizione.