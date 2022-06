Prima & dopo: un appartamento seminterrato a Londra

Come molti quartieri di Londra, anche Bayswater ha avuto i suoi alti e bassi. La sua vicinanza a Hyde Park, nel centro di Londra, non ha assicurato a quest'area la stessa crescita delle zone circostanti. La riqualificazione di Bayswater è in corso da decenni e, fortunatamente, oggi il quartiere è decisamente migliorato. Con questa nuova immagine di eleganza e di ordine, può essere una vera sorpresa trovare ancora un appartamento decrepito e malandato, nascosto tra la magnificenza degli edifici del XIX secolo. A noi di homify però non sfugge niente.

La proprietà in questione è un appartamento nel seminterrato acquistato dal team di esperti The Lady Builder, un gruppo di professionisti di costruzione e interior design. L’intervento di ristrutturazione ha portano ad avere un aumento di valore dell’immobile consistente: acquistato per 320.000 sterline (circa 420.000 euro), l’appartamento è stato venduto per ben 675.000 sterline (880.000 euro) solo sei mesi più tardi! Sembra una cifra assurda considerando che stiamo parlando di un’abitazione di appena 60 mq, ma d'altronde Londra è sempre Londra.