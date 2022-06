Come organizzare il soggiorno con una grande libreria a parete

Le librerie possono essere usate per dividere spazi e ambienti; quelle a parete non perdono questa sorta di caratteristica funzionale grazie alla brillante idea di questo progetto che abbiamo trovato straordinario. L'appartamento in questione è distribuito su 3 piani e ha una grandezza complessiva di 330 mq circa. Come possiamo apprezzare dalla foto, la libreria a parete segue una leggera scala in metallo per tutti e 3 i livelli.