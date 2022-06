Tema della settimana: cercasi creatività in ufficio

Se si cerca la creatività per la casa, non esistono valide ragioni per le quali non si dovrebbe volere la stessa vena creativa in ufficio, in fondo è il luogo dove passiamo la gran parte della nostra giornata, perché non renderlo un posto speciale? Per i più fortunati, quelli che hanno il proprio ufficio/studio in casa, sarà anche più facile creare una certa continuità tra gli stili. Arredare un ambiente del genere in modo creativo può servire per molte cose: innanzitutto può aiutare a trasmettere una certa immagine di sé ai clienti, dopotutto, se si tratta di un lavoro dinamico e vitale è in ufficio che nascono le idee, il luogo in cui prende vita la propria attività!

La scelta degli arredi di un ufficio può essere difficile, soprattutto perché bisogna sempre tenere in conto la professione per la quale si realizza lo spazio, ma creatività e lavoro possono camminare a braccetto. La disposizione dell'ufficio determinerà l'atmosfera che si vorrà dare, e successivamente l'arredamento dovrà comunicare molto rispetto a chi siamo e a quello che facciamo: informazioni ed emozioni da trasmettere allo stesso tempo.

Pensiamo ad un'ufficio che si troverà in casa. Dovrà essere caratterizzato da un ambiente familiare? Oppure dovrà essere formale e professionale? Superati questi punti della lista delle cose da fare, lo studio può diventare un ottimo biglietto da visita. Complementi d’arredo fantasiosi, misurati o raffinati, si prenderanno cura del clima lavorativo. Perché non si vive di solo lavoro, ma se si conduce una vita così impegnata allora è meglio farlo in un ambiente stimolante e confortevole.