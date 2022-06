Una casa prefabbricata costruita con poco

Ecco il soggiorno in tutto il suo splendore, con particolare attenzione all'elemento principale: il camino in pietra. Da questa fotografia possiamo cogliere ancora meglio l'atmosfera accogliente della stanza, resa anche dal pavimento. Il camino richiama ovviamente la tradizione, ed è perfetto in un contesto di campagna come questo, ma l'aspetto interessante è che è rivisitato in chiave moderna.