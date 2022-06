7 case di legno super

Questo tipo di casa risponde al gusto di chi ama la praticità e la compattezza. Il tetto, nello sporgere configura un piccolo spazio porticato che evidenzia l’ingresso. Le pareti esterne, in legno scuro, sono perfettamente intonate con gli infissi a ghigliottina e il caldo pavimento in cotto per restituire un’atmosfera riposante: irresistibile per chi ama lo stile rurale.