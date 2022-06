9 Cose a cui prestare Attenzione per Mantenere la Casa Pulita e in Ordine

Assicurarsi che i dispositivi di illuminazione siano adeguati agli spazi della vostra casa. Una luce delicata è un’ottima scelta per il salotto, mentre è necessaria un’illuminazione più generosa per gli spazi in cui si legge o in quelli di lavoro. Le luci calde sono particolarmente indicate per stanze come il bagno e lo spogliatoio.

