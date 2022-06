9 Errori Che Non Si Dovrebbero Mai Fare (Ma Che Probabilmente Stai Facendo Ancora!)

Non tutti possiamo essere interior designer professionisti. Ma questa non è certamente una scusa per accontentarsi di vivere in una casa disordinata e triste. Che si tratti di un progetto di miglioramento andato storto o di una stanza sovraccarica di ricordi, tutti noi abbiamo almeno un posto nelle nostre case che potrebbe sembrare almeno un po' più carino.

Da dove cominciare? Bene, innanzitutto se siete su homify, il primo passo è fatto… ora non vi resta che scoprire grazie a questo articolo quali sono i 10 errori più comuni che le persone fanno quando decorano casa.

Guardate voi stessi cosa evitare da ora in poi…