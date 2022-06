8 top per la cucina tutti da copiare!

Il miglior vantaggio nel scegliere questo tipo di materiale naturale è che il marmo non ha bisogno di molta manutenzione; basta prendere le dovute misure preventive per evitare di macchiarlo con liquidi come l'olio. È uno dei rivestimenti più popolari perché dà luminosità allo spazio e può essere facilmente combinato con molti materiali e arredi come sedie, tavoli ecc.