5 soggiorni moderni che sfruttano al massimo l'open space

Un'ingegnosa struttura di open space quella presentata dal prossimo progetto, in cui confluisce sia un piacevole studio sul colore e sulla luminosità, sia una cura particolare per la disposizione delle tre aree funzionali. In questo caso, la cucina è idealmente separata dal contesto per la compattezza del colore rosso che la contraddistingue, ma al contempo ben collegata con sala e divani per la presenza di tocchi in pendant come luci a soffitto e dettagli di arredo.

