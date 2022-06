Rinnovare e ampliare la casa con un garage

In questo Libro delle Idee vedremo un modo semplice per ampliare la casa, aggiornandone la struttura alle nuove esigenze familiari con un garage coperto dove sarà ricavato lo spazio anche per una cisterna utile alla raccolta dell'acqua. Vedremo come il progetto è stato realizzato, seguendone le fasi di costruzione passo per passo. Un modo per rendersi conto dell'entità dei lavori di ristrutturazione e di espansione e della necessità di un'attenta pianificazione ed esecuzione da parte dei professionisti coinvolti, dagli architetti all'impresa edile che deve eseguire i lavori. Seguiteci.