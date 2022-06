9 Idee per Cortili e Giardini Tutte da Copiare (e Sognare)

Non c'è niente di meglio che potersi rilassare all'aperto, nel cortile o nel giardino della propria casa, luogo ideale per unire amici e familiari in momenti conviviali, tra conversazioni rilassate e divertenti. Per dare vita a spazi funzionali e accoglienti non servono necessariamente soltanto degli investimenti, che pure rimangono importanti: idee intelligenti e semplici, come quelle che vedremo, possono fare la differenza. Scelte attente per quanto riguarda gli arredi da giardino più adatti allo spazio a disposizione, scelte intelligenti in termini di illuminazione, colori, materiali, che sappiano rendere i vostri cortili e i vostri giardini degli spazi unici. Come quelli che vedremo, per ispirarsi, ma anche (perché no?) per sognare insieme. Seguiteci.