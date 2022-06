20 case con facciate sorprendenti da vedere prima di cambiare la vostra

Una casa piccola non deve necessariamente essere disadorna. Le possibilità di decorazione sono potenzialmente infinite, così come gli stili a disposizione per dare vita ad abitazioni accoglienti e interessanti da un punto di vista estetico, ricche di personalità e carattere. Già a partire dalle facciate, di cui ci occuperemo in questo Libro delle Idee. Abbiamo infatti scelto 20 esempi di facciate da cui trarre spunti e ispirazione, frutto del lavoro lavoro e del talento dei nostri architetti. La facciata rappresenta il biglietto da visita della casa, sintesi e cartina di tornasole del progetto della casa nel suo complesso. E allora non ci resta che vederle insieme. Seguiteci.