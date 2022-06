7 Ottimi Spunti per Reinventare il Bagno

L’ idea di rinnovare completamente il pavimento del bagno può spaventare perché ci fa pensare subito ad una sostituzione completa, mentre in realtà lo si può fare tramite un’ operazione molto semplice di pulizia profonda. A volte non asciugare in tempo una macchia di bagnato, per esempio nei pavimenti in materiali lucidi come il marmo, può far sì che perdano la loro lucentezza naturale e diventino opachi. In questi casi la lucidatura del pavimento ci permetterà di recuperare il naturale splendore del materiale e di restituire un’ immagine incontaminata al nostro bagno. A questo si può poi aggiungere l’ inserimento di un tappeto, per dare tutta un altra aria a questo ambiente della casa.

Se decidiamo di optare per un rinnovamento del bagno più profondo allora possiamo provare a sostituire la pavimentazione con un rivestimento di legno, PVC, o addirittura sperimentare un pavimento in vinile, almeno in alcune parti, per rivitalizzare l’ aspetto della stanza.