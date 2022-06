Da appartamento vuoto senza nulla di particolare a casa luminosa e fresca

Il successo nella progettazione di piccoli appartamenti urbani può essere percepito come qualcosa d’impossibile, a volte; anche quando facciamo piccoli miglioramenti, potremmo in qualche modo avere la sensazione di vivere in una rivista. Tuttavia, il trucco per ottenere un design impeccabile in un piccolo appartamento, bisogna visualizzare lo spazio come una tela bianca, e partire da zero. Almeno, questo è ciò che gli architetti Seog Be Seog di Seoul hanno realizzato l’appartamento C, il loro ultimo progetto.

Lo studio Seog Be Seog ha preso questo piccolo appartamento buio e invivibile e ne ha fatto un nido urban chic davvero elegante. Ma prima, diamo un'occhiata a ciò con cui gli architetti hanno avuto a che fare e scopriamo i tanti miglioramenti.