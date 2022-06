5 case moderne a cui ispirarsi

In questo articolo vi porteremo a visitare cinque case moderne, con tanti spunti da poter copiare, se state ristrutturando la vostra abitazione o siete alla ricerca di idee per costruire casa da zero. La figura dell'architetto è ovviamente essenziale all'interno di questo processo, ma non bisogna dimenticare che si tratta pur sempre di un intermediario tra i sogni del cliente e la loro realizzazione. Al primo posto ci sono le esigenze di chi andrà a vivere nella casa e questo non deve mai essere dimenticato.