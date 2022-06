5 cucine che sfruttano al massimo l'open space

The Chase Architecture

Quando è la cucina stessa ad arricchire con stile l'ambiente open space, la formula vincente è servita. In questo specifico esempio di interni, l'angolo cottura rimane nascosto dalla visuale del soggiorno, ma l'isola attrezzata e impiegabile come bancone per il pranzo, si affaccia direttamente sul living, creando così un collegamento utile ed esteticamente piacevole. Chi infatti occuperà gli sgabelli, potrà godere sia della convivialità di entrambe le aree.