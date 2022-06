Top 5 – I migliori articoli della settimana

Quando si entra in una casa, l’ingresso rappresenta un assaggio, almeno in una certa misura, di ciò che ci attende. Pertanto, è molto importante che questo angolo della casa ci trasmetta il design dell’abitazione. Grande, piccolo, minimalista, integrato in altri spazi, in particolare in alcuni dettagli, gli ingressi possono avere tanto potenziale. Tutto dipende dalle sensazioni che si desidera suscitare.

Lasciatevi ispirare da questo libro delle idee perché vi mostriamo 10 esempi per rinnovare e trasformare l'ingresso della vostra casa