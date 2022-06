8 soluzioni salvaspazio che non avete mai visto prima!

Riporre e conservare sono esigenze sempre presenti che hanno trovato risposte sempre più innovative nel tempo, in particolare mentre per molti gli spazi domestici sono diventati progressivamente più piccoli. La razionalizzazione è diventata una necessità assoluta, in spazi che non possono permettersi il disordine. In questo Libro delle idee abbiamo raccolto 8 esempi di soluzioni per il cosiddetto storage che non avete probabilmente visto prima. Per storage si intende una vasta gamma di soluzioni che permettono di riporre e conservare ordinatamente qualsiasi tipo di oggetto del panorama domestico. Come vedremo, alcune di questo sono piccole e grandi evoluzioni di idee precedenti, frutto del costante lavoro di ricerca e creazione degli interior designer. Vediamole insieme.