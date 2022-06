Come ristrutturare casa con successo?

Meglio la cucina separata o la cucina a vista? Una risposta definitiva a questo grande interrogativo non esiste, perché tutto dipende dalle nostre esigenze e dalle nostre priorità. Se proprio non sappiamo scegliere potremmo optare per una via di mezzo di grande tendenza in questi ultimi anni: la parete in vetro, per delimitare e insonorizzare l’ambiente, senza però separarlo, come ci propone con questa immagine ANOMIA STUDIO.