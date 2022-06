10 modi per decorare casa con le piante grasse

L'allegria che sprigionano e il loro fascino esotico sono già due buoni motivi per tenerle in casa. Aggiungiamoci che alcune di esse possiedono reali proprietà benefiche, e che la loro estetica colorata e multiforme riesce a strappare un sorriso agli ospiti più esigenti, ed ecco come convincersi del tutto che le piante grasse da appartamento sono preziose alleate per ogni ambiente. Facili da coltivare e da mantenere, ecco quindi le più conosciute, dall'aloe al cactus, dal fico d'India all'agave, protagoniste dell'arredamento di 10 progetti internazionali, da cui prendere nota e lasciarsi ispirare. Sarà importante tuttavia tenere a mente alcuni piccoli suggerimenti, ovvero, conservarle in vasi da almeno 4 centimetri con un foro per lo scolo, collocarle in una zona assolata della casa e optare per le più resistenti al freddo, in caso si abiti in località con clima particolarmente rigido. La scelta del vaso per le cosiddette piante succulente da appartamento, può ricadere su recipienti in terracotta, plastica, metallo o legno.

Partiamo subito con il nostro tour per rubare qualche spunto.