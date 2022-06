5 consigli pratici per rendere la casa più luminosa

Un altro modo per rendere più luminosa la nostra casa, è quello di utilizzare colori chiari, sia per i complementi d'arredo che per l'architettura in generale. Le cromie scure infatti, assorbono la luce e fanno apparire tutti gli spazi più piccoli e bui di quello che in realtà sono. Se avete un pavimento non proprio chiaro, vi consigliamo di utilizzare tappeti dai colori accesi e vivaci, mentre se disponete di un pavimento in parquet chiaro, ad esempio, potrete non pensare affatto al tappeto. In questa fotografia potete notare come in questa abitazione, nonostante già di per sé ci sia luce a sufficienza, si sia optato per uno spazio prevalentemente bianco, con l'isola della cucina in acciaio lucido che rende l'ambiente ancora più luminoso.