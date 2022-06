Cullarsi nel relax con le sedie a dondolo di design

Classiche o sospese, le sedie a dondolo rappresentano un piacevole strumento di relax da custodire negli ambienti più disparati della casa. Dalla variante in vimini e rattan per il salotto outdoor, passando per le tradizionali in legno, arrivando a quelle più moderne con struttura design, non c'è ragione che tenga: le poltrone a dondolo sono l'evergreen con cui coccolarsi durante il tempo libero domestico. Colori, forme, dimensioni e materiali, varieranno in base allo spazio a disposizione e al concept della stanza in cui sono posizionate, che i tratti di un ambiente interno o esterno. Se è vero infatti che la sedia a dondolo è un arredo che profuma di antico, oggi sarà possibile ritrovarne lo stesso sapore, reinterpretato in chiave contemporanea e declinato in vari modelli, ideali per i differenti stili d'arredamento della casa.

Lasciatevi cullare e ispirare dalle proposte più interessanti ideate dagli studi di architettura internazionali, e prendete spunto per la vostra personale combinazione.