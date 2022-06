7 fantastici bagni all'italiana realizzati nel sottotetto

Anche se amiamo lo stile moderno e abbiamo deciso di ristrutturare completamente la casa, prendiamo in considerazione di mantenere le vecchie travi originali del tetto: potrebbero rivelarsi un dettaglio di grande effetto, per regalare personalità al nostro bagno instile moderno ricavato nel sottotetto. In questa proposta di MENZO ARCHITETTURA+DESIGN, per esempio, la rigorosa linearità dell’ambiente è bilanciata dalle irregolarità delle travi, in un intrigante gioco di contrasti e rimandi.