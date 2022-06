Tavoli da pranzo per una sala moderna

Si sa, il tavolo da pranzo può anche servire come scrivania per lo studio e per il lavoro. Ecco perché abbiamo pensato di concludere questa breve panoramica sull'arredo per la sala da pranzo con un tavolo in legno che si presta a questi due scopi, ma non solo. Sliding Trick è un arredo eco-sostenibile in quanto è stato realizzato con materiali di scarto (legno e ferro). È facile da spostare perché due delle gambe sono dotate di ruote. Come se non bastasse, sotto la lamina di alluminio ci sono dei comodi scomparti per avere sotto mano tutto quello di cui si necessita a tavola! Un oggetto di design sostenibile di Ricambi Originali di Macs Design.

Altre idee per la sala da pranzo? Leggete:

- Idee interessanti per la sala da pranzo