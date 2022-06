Mobiletto cucina: 10 proposte all'insegna della creatività

Se siete in cerca di un mobiletto cucina da spostare all'occorrenza in qualsiasi altra stanza della casa, vi piacerà la proposta di Lamparas de Decoracion. Componibile, design Anna Castelli Ferrieri, è un mobiletto contenitore perfetto in cucina come in bagno, in camera da letto, in ufficio o in soggiorno. Tramite un semplice sistema ad incastro, i singoli elementi (proposti in forma rotonda o quadrata) si uniscono a formare colonne verticali che possono essere dotate di pratiche ruote. Realizzato in ABS, Componibile è molto di più che un mobiletto cucina.