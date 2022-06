Le sedie in legno più belle per personalizzare la cucina

Un evergreen che non tramonta, e che attraversa generazioni di trend di interior design senza mai annoiare, anzi, reinventandosi di anno in anno, a seconda di stili e gusti. Stiamo parlando delle sedie da cucina in legno, sempre più protagoniste ed essenziali per completare gli ambienti più rustici, ma rinnovate e design per adattarsi alle proposte di arredo più moderne e attuali. In legno di rovere o frassino, in legno nobile o grezzo, le più belle sedie da cucina si declinano così nelle varianti più disparate, con intarsi o intagliate, minimali e abbinate a imbottiture in pelle, o rallegrate da giocosi cuscini a fantasia. A ogni cucina corrisponderà quindi la sua sedia in legno adeguata.

Pronti per scoprire tutte le varianti più succulente all'interno di dieci progetti internazionali? Il nostro tour comincia proprio da qui, dalla sala di uno chalet di montagna in cui la tradizione spicca ma con una punta di industrial, proseguendo per gli spazi più eclettici, con mix di legno e piastrelle in ceramica artistica, e ancora, appartamenti moderni e cottage dal sapore shabby in cui il legno è verniciato a regola d'arte, sino a giungere alle più calde e accoglienti cucine, all over wood, in cui il calore e laccoglienza regnano per garantire agli ospiti un momento di convivialità indimenticabile.