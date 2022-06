Una casa calda e accogliente, con il parquet massello!

All'interno di uno chalet di montagna o per completare il più moderno appartamento, la soluzione giusta per riscaldare ogni ambiente con stile e un'alta qualità garantita, è senza dubbio un pavimento a parquet massello. Il pregio e le caratteristiche dei listelli, formati in tutto lo spessore da legno nobile, renderà in un batter d'occhio il nuovo progetto, una location rustica ma suggestiva. Ideale per la posa tramite incollaggio, incastro o chiodatura, il parquet massello si presta a diversi tipi di disegni e trame, prima fra tutti quella a spina di pesce e si avvale di un rapporto qualità prezzo interessante. Dall'abete al pioppo, dal frassino al pino, sono tante le varianti tra cui scegliere e diversi gli spessori più congeniali ad un ambiente piuttosto che altri. Levigato e spazzolato, ecco che il parquet massello diventerà un pezzo forte della casa, sia in cucina che in sala da pranzo, sia in camera da letto che nella zona living.

Ecco dieci progetti che puntano su questa tipologia di parquet come filo conduttore, per carpire idee e prendere nota.